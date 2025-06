A longa-metragem de animação francesa "Arco", que conta a história de uma jornada futurista nas cores do arco-íris, ganhou o Prémio Cristal no sábado, a mais elevada recompensa do Festival Internacional de Cinema de Animação de Annecy.

Dirigido pelo realizador Ugo Bienvenu e com a atriz norte-americana Natalia Portman entre os produtores, "Arco" retrata as aventuras do seu herói homónimo, um rapaz de 10 anos com uma capa de arco-íris de um futuro distante, e Iris, uma rapariga da mesma idade.

Quando Arco perde o controlo do seu primeiro voo com a sua capa e cai num futuro próximo, Iris fará tudo o que estiver ao seu alcance para trazê-lo de volta para casa, oferecendo aos espectadores uma experiência utópica de ficção científica de 82 minutos.

Também premiado com um Cristal e o Prémio do Público, a curta-metragem francesa "Les Bottes de la nuit", dirigida por Pierre-Luc Granjon, narra as aventuras de uma criança que encontra criaturas noturnas na vegetação rasteira.

O júri do festival da Sabóia, um dos eventos mais importantes da indústria da animação, também reconheceu a longa-metragem romântica japonesa "Chao" e a curta-metragem norte-americana "Les Bêtes".

Outros premiados incluíram a série de televisão "Christo le Barbare Civilisé, Partie de chasse", dirigida pelo norte-americano Shaddy Safadi, e duas realizadoras francesas: Lola Lefèvre pelo seu minifilme "Naive New Beaters, Star Feminine Band, Ye Kou Si Kuo", e Léna Martinez pela seu filme de fim de curso "Zootrope".

O 49º Festival de Annecy decorreu de 8 a 14 de junho, juntando 18.200 participantes credenciados de 118 países, de acordo com os organizadores, e recebeu notavelmente os criadores de "Os Simpsons" e grandes realizadores da Disney.