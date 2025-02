"Homem-Cão", uma nova comédia de super-heróis lançada pela Universal Pictures, baseada numa série extremamente popular de histórias de banda desenhada infantil, alcançou o topo das bilheteiras norte-americanas no fim de semana.

Com estreia portuguesa marcada para 27 de fevereiro, o filme de animação da DreamWorks sobre um combatente do crime canino arrecadou cerca de 36 milhões de dólares (35,17 milhões de euros) no período de sexta a domingo, disse o observador da indústria Exhibitor Relations.

Os livros "Dog Man" - um 'spin-off' da série "As Aventuras do Capitão Cuecas", do autor Dav Pilkey - têm muitos seguidores entre os jovens leitores. Uma adaptação, "Capitão Cuecas - O Filme", chegou aos cinemas em 2017 e arrecadou 125 milhões de dólares em todo o mundo a partir de um orçamento de cerca de um terço desse valor.

Outra estreia, a sátira de ficção científica "Companion", dos estúdios Warner Bros. e New Line, já nas salas portuguesas, ficou em segundo lugar, com 9,5 milhões de dólares (9,28 milhões de euros).

Jack Quaid e Sophie Thatcher são os protagonistas da história sobre uma escapadela de fim de semana que se torna estranha quando um grupo de amigos descobre que um dos convidados é um “robô companheiro”.

As receitas do filme num único fim de semana quase igualaram o seu orçamento de 10 milhões de dólares, segundo a revista Variety.

Em terceiro lugar nas bilheteiras dos EUA e Canadá, ficou a animação da Disney "Mufasa: O Rei Leão", com 6,1 milhões de dólares (5,96 milhões de euros), elevando o total de vendas de bilhetes – nacionais e internacionais – para mais de 650 milhões de dólares (cerca de 635 milhões de euros).

Inédita em Portugal, a comédia da Sony "One of Them Days" ficou em quarto lugar, com 6 milhões de dólares (5,86 milhões de euros).

Keke Palmer e a cantora SZA protagonizam este filme produzido por Issa Rae sobre colegas de apartamento que lutam para pagar a renda ou enfrentam despejo após o namorado de uma delas gastar o dinheiro.

O filme, dirigido pelo realizador estreante Lawrence Lamont, já arrecadou 34,5 milhões de dólares (33,71 milhões de euros) com um orçamento de 14 milhões. O Los Angeles Times chamou ao filme "uma delícia para ser engolida".

E afundando-se para o quinto lugar, em relação à primeira posição do fim de semana passado, ficou o filme de ação da Lionsgate "Flight Risk – Voo de Alto Risco”, com 5,6 milhões de dólares (5,47 milhões de euros).

As críticas foram más para o filme realizado por Mel Gibson e protagonizado por Mark Wahlberg, Michelle Dockery e Topher Grace: o Wall Street Journal chamou "minimamente suportável" a história sobre uma US Marshal dos EUA transporta um mafioso que se tornou informador através da paisagem selvagem do Alasca e o voo complica-se quando é revelado que o piloto tem segundas intenções.