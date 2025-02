"Homem-Cão", uma comédia de super-heróis dos estúdios Universal e DreamWorks baseada em populares livros infantis, manteve a liderança nos cinemas norte-americanos pelo segundo fim de semana consecutivo, arrecadando cerca de 13,7 milhões de dólares, disse no domingo o observador da indústria Exhibitor Relations.

Com estreia portuguesa marcada para 27 de fevereiro, o filme de animação sobre um combatente do crime canino - um 'spin-off' da série "As Aventuras do Capitão Cuecas", do autor Dav Pilkey -, teve uma queda acentuada em relação ao fim de semana de estreia, quando arrecadou 36 milhões de dólares (35,17 milhões de euros).

Os cinemas norte-americanos normalmente saem-se mal no domingo do Super Bowl, a final da Liga de Futebol Americano (NFL), mas"Homem-Cão" já mais do que recuperou o seu custo de produção estimado em 40 milhões de dólares, segundo a revista Hollywood Reporter.

O segundo lugar no período de sexta a domingo, com 8,5 milhões de dólares em vendas de ingressos, ficou para "Heart Eyes", um novo lançamento da Sony sem estreia prevista em Portugal.

O filme de terror, lançado pouco antes do Dia dos Namorados, gira em torno de um assassino que usa uma máscara em forma de coração enquanto tem como alvo casais naquele feriado normalmente romântico. Olivia Holt, Mason Gooding e Jordan Brewster lideram o elenco.

Outro novo lançamento, o filme de ação da Universal "O Amor Dói", arrecadou 5,8 milhões de dólares e ficou em terceiro lugar.

A história passa por um agente imobiliário com um passado violento que descobre que está a ser perseguido pelo seu irmão. Os protagonistas são Ke Huy Quan e Ariana DeBose, vencedores dos Óscares secundários de interpretação em 2022 e 2021, respetivamente por "Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo" e "West Side Story".

"Mufasa: O Rei Leão" ficou em quarto lugar, com mais 3,9 milhões de dólares. Com vendas globais de bilhetes a totalizar os 670 milhões de dólares, os analistas dizem que a animação da Disney deverá ultrapassar a marca de 700 milhões em todo o mundo após uma estreia que ficara muito abaixo das previsões.

E em quinto lugar, três posições abaixo do fim de semana passado, ficou "Companion", uma sátira de ficção científica da Warner Bros. e da New Line, com 3,02 milhões de dólares.

Jack Quaid e Sophie Thatcher protagonizam a história sobre uma escapadela de fim de semana que fica louca quando um grupo de amigos descobre que um dos convidados é um 'robô companheiro'.