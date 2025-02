"Capitão América: Admirável Mundo Novo", o novo filme de super-heróis da Marvel e da Disney, dominou facilmente as bilheteiras norte-americanas este fim de semana, arrecadando cerca de 100 milhões de dólares (95,47 milhões de euros) para a maior estreia do ano, informou no domingo o observador da indústria Exhibitor Relations.

A forte manifestação do filme num fim de semana de férias de quatro dias nos EUA ocorreu apesar das reações mornas tanto dos críticos como dos inquéritos aos espectadores, com os analistas a dizer que as histórias de fadiga dos filmes de super-heróis podem ser exageradas.

No papel de Sam Wilson, Anthony Mackie é o protagonista, assumindo a personagem de Chris Evans, desta vez numa história sobre uma luta internacional para ficar com adamantium superpoderoso. Harrison Ford interpreta o presidente dos EUA.

"Paddington na Amazónia", o regresso do ursinho amante de geleia, ficou num distante segundo lugar, com uma previsão de 16 milhões de dólares (15,25 milhões de euros) no período de sexta a segunda-feira, apesar das críticas positivas.

O híbrido de ação real e animação leva Paddington, com a voz de Ben Whishaw, de regresso ao Peru para visitar a sua tia, que afinal está desaparecida. A fazer-lhe companhia estão os amigos da família Brown, interpretados por Hugh Bonneville e Emily Mortimer. Com um orçamento estimado de 90 milhões de dólares, o terceiro filme da saga já arrecadou cerca de 115 milhões nas bilheteiras fora dos EUA e Canadá.

O terceiro lugar nos quatro dias foi para a animação "Homem-Cão", uma comédia de super-heróis da Universal e DreamWorks, com 12,3 milhões de dólares (11,65 milhões de euros). O filme é um 'spin-off' dos best-sellers "As Aventuras do Capitão Cuecas", do autor Dav Pilkey.

Em quarto lugar ficou o filme de terror da Sony "Heart Eyes", com 11,1 milhões de dólares (10,6 milhões de euros). Descrito como um filme de 'comédia romântica e de terror', a história de um assassino em série que ataca no Dia dos Namorados é protagonizada por Olivia Holt e Mason Gooding.

E a animação "Ne Zha 2" ficou em quinto lugar, com 8,5 milhões de dólares (8,11 milhões de euros). O filme pulverizou recordes na China, com receitas de bilheteira superiores a mil milhões de dólares desde o seu lançamento em 29 de janeiro, o maior total já registado para qualquer filme no grande mercado chinês.

Vagamente inspirado num famoso romance do século XVI e na mitologia chinesa, o filme mostra o sobrenaturalmente poderoso Nezha a enfrentar o Rei Dragão dos Quatro Mares. Por comparação, o seu precursor de 2019 bateu recordes de animação na China, arrecadando mais de 700 milhões de dólares.