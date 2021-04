A atriz portuguesa Anna Carvalho integra o elenco do novo filme de ação da TLG Motion Pictures, "Free Dead or Alive", que tem Edy Ganem, Seth Michaels e Patricia Velasquez nos papéis principais.

Filmado entre fevereiro e março de 2021, o filme conta a história de Eva (Edy Ganem), que foge ao casamento arranjado com um traficante de um dos cartéis de droga mais perigosos da América Latina e entra numa jornada incerta para alcançar os Estados Unidos.

"É um filme de ação americano que mostra esta luta que existe dos sul-americanos que procuram uma vida melhor nos Estados Unidos", disse à Lusa Anna Carvalho, que interpreta uma emigrante em busca do sonho americano.

"É uma das personagens que Eva encontra no meio da viagem que faz até aos Estados Unidos", revelou. "Ela representa muitas mulheres na fuga que fazem da América do Sul para os Estados Unidos, nos comboios com emigrantes ilegais que vão à procura de uma vida melhor".

Anna Carvalho descreveu estes comboios clandestinos como tendo "condições terríveis", transportando humanos como se fossem gado.

"Estas personagens que aparecem criam o impacto da problemática que são estes emigrantes tentarem ir à procura de uma vida melhor e encontrarem as barreiras das máfias no caminho", acrescentou.

VEJA O TRAILER.



A produção foi filmada no Texas e sofreu grandes problemas quando foi apanhada no meio do nevão que deixou mais de três milhões de pessoas sem eletricidade, em fevereiro. Algumas cenas tiveram de ser terminadas em Austin, num processo que já estava mais complicado devido aos protocolos relacionados com a pandemia de COVID-19.

"Fiz uns cinco ou seis testes, não só antes de irmos para as filmagens, mas também no local, onde havia equipas especializadas a fazer testes rápidos", contou Anna Carvalho, descrevendo a questão da COVID-19 como "um grande desafio" devido às dimensões da equipa.

Realizado por Erik Bernard, "Free Dead or Alive" está agora em pós-produção e a intenção é estrear na próxima edição do festival Sundance.

A atriz portuguesa elogiou a qualidade da produção, com um trabalho de cinematografia "fantástico" e uma equipa "fortíssima" por detrás das câmaras.

O elenco conta também com outras caras conhecidas do público, para lá de Edy Ganem ("Criadas e Malvadas"), Seth Michaels ("Pelé: O Nascimento de uma Lenda") e Patricia Velasquez ("A Múmia"). São elas Robert LaSardo ("Correio de Droga"), Jonathan Joss ("Parks and Recreation"), Al Coronel ("Logan") e Robert Avellanet ("Love Is_").

Para Anna Carvalho, há uma mensagem subjacente no filme que humaniza e mostra a luta das famílias que fogem da pobreza e violência.

"Fazem tudo, tudo mesmo, passam pelas maiores barbaridades, para darem uma vida melhor aos filhos, à família, para eles próprios", descreveu. "No final, é uma mensagem de esperança, de que é possível termos uma vida melhor noutro país, apesar de todos os obstáculos", disse. "A busca do sonho americano".

Com uma carreira de mais de 20 anos no teatro e cinema, Anna Carvalho vive nos Estados Unidos desde 2015, tendo participado em vários filmes e séries e realizado uma curta-metragem, "Death is the Place on Earth".