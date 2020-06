O realizador deu-lhe o exemplo de um ator com quem trabalhara no filme anterior para explicar a sua forma intensa de trabalhar.

"Quando fizemos 'Inception' ['A Origem', 2010], o Joseph Gordon-Levitt treinou durante 12 semanas para uma cena de ação de quatro dias porque queria fazer tudo. Quero que faças o máximo das cenas de ação que puderes. Preciso que tenhas resistência suficiente para fazer isso. Não posso deixar que sejas um daqueles atores que faz uma, duas vezes, e depois fica demasiado cansado. Quero que faças tudo", avisou-a.

"Foi isso que ele me disse para me fazer abraçar o lado físico da personagem e realmente empenhar-me nisso", destacou sobre o trabalho no filme de 2012.

No vídeo, Anne Hathaway faz muitos elogios e também notou outro detalhe durante as rodagens: "Ele não permite que haja cadeiras e o seu raciocínio é: se há cadeiras, as pessoas sentam-se, e se estão sentadas não estão a trabalhar".

A atriz nota que isso pode contribuir para os seus filmes cumprirem os prazos definidos e ficarem abaixo do orçamento, apesar da sua grande dimensão.

O próximo filme de Christopher Nolan chama-se "Tenet": adiado várias vezes por causa da COVID-19, tem agora estreia anunciada para 12 de agosto nos cinemas.