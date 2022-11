Muitos atores quiserem ser James Bond, mas pouco tiveram o "luxo" de dizer não: Hugh Jackman foi um deles.

Com a "idade certa" de "30 e poucos anos", já se sabia que o ator australiano foi um dos nomes considerados pelos produtores para suceder a Pierce Brosnan como o agente secreto com licença para matar após 2002, mas não que tinha chegado a uma fase mais adiantada e séria desse processo que levaria à escolha de Daniel Craig para "007: Casino Royale" (2006).

Na história mais ou menos oficial da saga, vários potenciais candidatos fizeram o teste obrigatório, que é sempre o mesmo: uma cena específica do segundo filme, "From Russia With Love", de 1963 ["007 - Ordem para Matar" em Portugal"], aquela em que o Bond de Sean Connery encontra a agente soviética Tatiana Romanova (Daniela Bianchi) deitada na sua cama apenas com um colar gargantilha.

"007: Casino Royale" (2006)

Segundo o realizador Martin Campbell, Henry Cavill ("Superman", "The Witcher") foi o único que chegou a finalista, mas perdeu por só ter 22 anos e não estar em forma.

Numa nova entrevista, Hugh Jackman não esclarece se chegou a fazer o teste ou a ler o argumento, mas apenas que lhe chegou o contacto sobre interpretar James Bond, pensou e respondeu que não estava interessado.

"Olhei para isso. Pensei 'Se vou fazer isso e o Wolverine, não vou ter tempo para fazer mais nada. Claramente acho mais interessante interpretar personagens que fogem da norma", recordou ao IndieWire, referindo-se às propostas que recebeu após o primeiro "X-Men" como sendo todas apenas do género "várias formas de tipos heroicos em situações difíceis".

"Era um problema", explicou.

Daniel Craig viria a ser anunciado a 14 de outubro de 2005 e, superando as críticas inicialmente hostis de fãs e alguma imprensa à sua escolha, foi James Bond em cinco filmes, despedindo-se de forma muito definitiva em "007: Sem Tempo Para Morrer" (2021).

O tema de quem será o seu sucessor tem gerado muita especulação: os produtores Barbara Broccoli e Michael G. Wilson adiantaram que o papel é para um ator com "30 e poucos" e a produção do 26.º filme nunca deverá arrancar antes de 2024.