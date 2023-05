O primeiro-ministro, António Costa, elogiou hoje a "pujança criativa" do cinema português, que conta com quatro filmes e uma homenagem a Manoel de Oliveira no festival de Cannes, e prometeu a continuação do apoio governamental.

"Desde Oliveira, o cinema português não tem cessado de se renovar e diversificar. A presença de quatro filmes portugueses no Festival de Cannes faz prova da pujança criativa do cinema nacional, que o Governo continuará a apoiar", escreveu António Costa na sua conta na rede social Twitter.

O chefe do executivo lembrou que este ano "o maior festival de cinema do mundo rende homenagem a um cineasta português que faz parte da sua história: Manoel de Oliveira.

"O filme 'Vale Abraão' é hoje exibido numa sessão especial no Festival de Cannes, 30 anos após a estreia. O cartaz oficial da 'Quinzaine' é-lhe dedicado", refere ainda António Costa.

O Festival de Cinema de Cannes, que começou na terça-feira passada no sul de França, conta com um filme de Pedro Costa na seleção oficial e outros filmes portugueses em programações paralelas.

Na Quinzena de Cineastas, Filipa Reis e João Miller Guerra vão estrear a segunda longa-metragem de ficção de ambos, “Légua”, e vai assinalar-se os trinta anos da estreia de “Vale Abraão”, de Manoel de Oliveira, com as presenças da atriz Leonor Silveira e do produtor Paulo Branco.

O festival de Cannes termina no dia 27.