Após as mais recentes acusações contra Shia LaBeouf, o ator "desapareceu" da campanha da Netflix do filme "Pieces of a Woman" para a temporada de prémios.

Na semana passada ao diário norte-americano The New York Times, a cantora e compositora britânica FKA Twigs acusou e processou o ator norte-americano de abusos físicos e psicológicos e de lhe ter também transmitido conscientemente uma doença sexualmente transmissível.

Outra antiga namorada, a estilista Karolyn Pho, disse ao mesmo jornal que foi alvo de comportamentos semelhantes.

Ao jornal, o ator disse que muitas das "acusações de FKA Twigs" não eram verdadeiras, mas que “não tinha desculpas” para os seus problemas de alcoolismo e agressividade.

“Fui abusivo comigo mesmo e com todos os que me rodeiam durante anos. Tenho um historial de fazer mal às pessoas mais próximas de mim. Estou envergonhado de ter esse historial e peço desculpa a todos aqueles que magoei”, acrescentou.

Alguns dias mais tarde, a cantora australiana Sia acusou o ator nas redes sociais de ser um "mentiroso compulsivo" e de lhe provocar feridas emocionais.

Entretanto, no site oficial onde a Netflix promove os seus filmes para os prémios de cinema, Shia LaBeouf "desapareceu" da sinopse de "Pieces of a Woman" (ao contrário do que acontece com a atriz Vanessa Kirby, aparece apenas o nome da personagem) e não surge nas sugestões para as nomeações de Melhor Ator ou nas fotografias disponíveis.

O ator mantém-se no trailer e na página do filme na Netflix, onde o drama ficará disponível a 7 de janeiro, já que é um dos principais protagonistas do drama sobre um casal prestes a ter o primeiro filho cujas vidas mudam para sempre quando o parto em casa se torna uma tragédia.