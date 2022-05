Eva Mendes não aparece num filme desde 2014, quando foi dirigida pelo seu companheiro Ryan Gosling em "O Rio Perdido".

Agora com 48 anos, a atriz construiu uma carreira relevante em Hollywood, com títulos como "Dia de Treino" (2001), "Velocidade + Furiosa" (2003), "Out of Time - Tempo Limite" (2003), "Agarrado a Ti" (2003), "Hitch - A Cura para o Homem Comum" (2005), "Ghost Rider" (2007), "Nós Controlamos a Noite" (2007), "Polícia sem Lei" (2009), "Agentes de Reserva" (2010), além do europeu "Holy Motors" (2012).

Afastada há oito anos para se ocupar das duas filhas e ser empresária, a pergunta inevitável sobre se gostaria de regressar surgiu durante uma entrevista no programa The View na terça-feira.

"Tenho uma lista tão curta do que aceito fazer. Antes das crianças, estava disponível para qualquer coisa, se fosse um projeto divertido... mas agora não quero fazer violência, não quero fazer sexualidade. A lista é curta", respondeu à anfitriã Whoopi Goldberg.

Quando lhe perguntaram se voltaria se fosse um projeto especial, a atriz mostrou-se otimista: "Espero que sim. Tem de ser simpático e limpo".

"Coisas como a Disney faz", recordou Whoopi Goldberg.

"Disney. Perfeito. Disney.", concordou Eva Mendes.

Enquanto isso não acontece, Whoopi Goldberg deixou o convite para regressar um dia ao "The View", mas como co-apresentadora especial.