Carrie Underwood e os Village People serão os cabeças de cartaz da tomada de posse de Donald Trump. A estrela da música country, que se popularizou no programa "American Idol", vai interpretar o tema "America the Beautiful" na cerimónia principal, marcada para o dia 20 de janeiro.

Nas redes sociais, Carrie Underwood confessou estar "honrada" com o convite: "Amo o nosso país e estou honrada por ter sido convidada para cantar na tomada de posse e ser uma pequena parte deste evento histórico (...) Foi com humildade que respondi a este convite, num momento em que todos devemos unir-nos".

A decisão da artista norte-americana foi criticada por vários dos seus fãs, que confessaram estar "desiludidos". Já Whoopi Goldberg, na emissão desta quarta-feira, dia 14 de janeiro, do "The View", Whoopi Goldberg defendeu a cantora que se estreou no "American Idol".

"Eu apoio-a", frisou a apresentadora e atriz. "Se acredito que tenho o direito de decidir atuar num determinado local, acredito que elas têm o mesmo direito", acrescentou, em resposta aos comentários das colegas Joy Behar e Sunny Hostin.

"Tenho de apoiar. Isso não significa que esteja particularmente interessada em assistir [à tomada de posse] — não vou ver. Mas isso sou eu", rematou.

Além dos Village People e de Carrie Underwood, os eventos da tomada de posse vão contar ainda com atuações do cantor country Lee Greenwood e do cantor de ópera Christopher Macchio.