Após Henry Cavill e Dwayne Johnson, foi a vez de Jason Momoa ter uma reunião para saber sobre o seu futuro no universo de super-heróis da DC.

Esta quinta-feira, através das Stories do Instagram, o ator partilhou um vídeo de si a sair de uma reunião recente com a liderança da DC Studios, os diretores executivos James Gunn (realizador e argumentista de "Guardiões da Galáxia" e "O Esquadrão Suicida") e o produtor Peter Safran, além de, presume-se, David Zaslav, o diretor executivo da Warner Bros. Discovery.

Ao contrário dos atores que foram o Super-Homem e Black Adam, Momoa disse aos seus fãs que recebeu "boas notícias", mas foi suficientemente vago nos pormenores para reforçar as especulações das últimas semanas de que o seu futuro na DC pode não passar por Aquaman, mas pela personagem do anti-herói Lobo.

No vídeo, o ator recordou um outro momento que partilhou há quatro anos em que aparecia aos gritos à saída da Warner Bros. e disse que a história se estava a repetir.

E acrescentou sem conter o entusiasmo e com brindes ao futuro: "Tenho algumas notícias realmente boas. Boas notícias com a Warner Bros. Espantosas. Gostaria de vos poder dizer, mas aqui está. Peter, adoro-te. James, adoro-te. David. Ok".

Há vários anos que Momoa expressou abertamente a vontade de ser Lobo e logo após ter assumido o comando do estúdio a 1 de novembro do ano passado, Gunn também partilhou uma imagem da personagem.

Ainda no início de novembro, o ator também deixou no ar que um dos seus “sonhos” iria acontecer graças à nova liderança.

Enquanto não há novidades, "Aquaman and the Lost Kingdom" chegará aos cinemas a 21 de dezembro.