A Amazon Prime Video anunciou a estreia esta sexta-feira do seu aclamado filme original "Argentina, 1985".

Vencedor do Prémio do Público na 70.ª edição do Festival Internacional de Cinema de San Sebastián, foi o maior sucesso de bilheteira na Argentina este ano e é o forte candidato do país a uma nomeação para o Óscar de Melhor Filme Internacional, cujos 15 finalistas serão anunciados a 21 de dezembro e os cinco nomeados a 24 de janeiro de 2023.

O comunicado destaca que o filme é inspirado na história verídica de Julio Strassera, Luis Moreno Ocampo e uma jovem equipa de advogados que, numa verdadeira batalha David vs Golias, e sob constante ameaça, desafiaram ao levar a tribunal os membros da ditadura militar mais sangrenta da Argentina, que governou entre 1976 e 1983, contra todas as possibilidades e numa corrida contra o tempo para trazer justiça às vítimas da Junta Militar.

Na realização surge Santiago Mitre ("Paulina", "La cordillera") e destaca-se a presença Ricardo Darín ("O Segredo dos Seus Olhos", "Relatos Selvagens"), um dos melhores atores argentinos da atualidade, como Julio Strassera, além de Peter Lanzani ("O Clã", "El ángel") como Luis Moreno Ocampo.

TRAILER LEGENDADO EM INGLÊS.