A estrela pop Ariana Grande e a vencedora dos prémios Grammy (música) e Tony (teatro) Cynthia Erivo são as eleitas para protagonizar a adaptação ao cinema do gigantesco sucesso que é o musical da Broadway "Wicked".

Com realização de Jon M. Chu (“Asiáticos Doidos e Ricos”), a rodagem da ambiciosa produção arranca no verão de 2022 na Grã-Bretanha e não foi divulgada uma data de lançamento.

A estreia do musical “Wicked” aconteceu em 2003 e está atualmente em 11.º lugar na lista dos espetáculos da Broadway em exibição contínua de todos os tempos. Em todo o mundo, já foi visto por mais de 60 milhões de pessoas, o que explica o grande interesse na adaptação ao cinema por parte de Hollywood.

Baseado num aclamado livro de Gregory Maguire de 1995, o musical reconta a história de "O Feiticeiro de Oz" criada de Frank L. Baum da perspetiva da Bruxa Má do Oeste (papel de Cynthia Erivo), indo desde a infância de Elphaba — o seu nome verdadeiro — até se tornar a inimiga de Dorothy, passando pela grande amizade e a depois a zanga com Glinda, a futura Bruxa Boa do Norte (Ariana Grande).

As duas futuras estrelas do filme partilharam nas redes sociais as imagens de contentamento quando receberam as boas notícias do realizador Jon M. Chu.