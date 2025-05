Ariana Grande escolheu o seu próximo projeto no cinema após o impacto da primeira parte do musical "Wicked" (e uma nomeação para os Óscares).

O projeto é o quarto filme da saga de comédia "Meet the Parents", juntando-se a Robert De Niro e Ben Stiller.

Blythe Danner e Teri Polo, que também entraram na trilogia, devem juntar-se ao elenco, mas os seus contratos ainda não estão fechados.

No primeiro filme, "Um Sogro do Pior" (2000), Gay Lord Focker (Stiller) é um enfermeiro decidido a pedir em casamento a sua namorada Pam (Polo) durante o fim de semana em que ambos vão passar em casa dos pais dela (De Niro e Danner). O problema é que precisa da permissão do seu futuro sogro, um ex-agente da CIA que adora gatos e que tem imediatamente uma enorme antipatia por ele. Segue-se a aplicação da Lei de Murphy, em que tudo vai de mal a pior.

"Um Sogro do Pior" (2000)

O sucesso consolidou a carreira na comédia de Stiller e abriu novas portas no género a De Niro, que fizera um ano antes "Uma Questão de Nervos".

Lançou ainda as inevitáveis sequelas, também com sucesso: "Uns Compadres do Pior" (2004), apresentando Dustin Hoffman e Barbara Streisand como os pais de Pam, e "Não há Família Pior!" (2010).

Os detalhes da nova história estão a ser mantidos no segredo dos deuses, mas Gay Lord Focker e Pam estão agora na mesma posição das personagens de De Niro e Danner há 25 anos: o filho fica noivo de uma mulher dominadora que parece totalmente errada para ele... o papel de Ariana Grande.

Segundo revela a imprensa especializada dos EUA esta sexta-feira, a artista de 31 anos vencedora dos Grammys passou vários meses a receber e rejeitar as propostas dos estúdios Universal, Sony e Warner Bros. Este último, diz a revista The Hollywood Reporter, chegou a oferecer-lhe uma comédia e o direito de escolher quem seria o ator com quem iria trabalhar.

No fim, ganhou a Universal, o mesmo estúdio de "Wicked", que lançará a segunda parte a 20 de novembro deste ano.

Já "Meet the Parents 4" chegará aos cinemas a 25 de novembro de 2026: o terceiro ano consecutivo a estrear um filme com Ariana Grande.