"Downton Abbey" foi o filme mais visto nos EUA no último fim de semana.

As previsões antecipavam uma competição aguerrida entre três filmes pelo primeiro lugar das bilheteiras, mas isso não aconteceu: com 31 milhões de dólares, foi significativa a liderança da continuação no grande ecrã da popular série televisiva que chegou ao fim em 2015.

A equipa artística tinha avançado que poderia haver uma sequela se o filme fosse um sucesso comercial, o que já aconteceu: as receitas mundiais já ascendem aos 61,8 milhões, contra um investimento estimado entre os 13 e 20 milhões.

Com 74% do seu público a ser feminino e 60% com 35 anos ou mais, os analistas da imprensa especializada têm salientado que este valor também seria o que a distribuidora Universal teria perdido se, como chegou a planear, tivesse reservado "Downton Abbey" para ser um lançamento exclusivo na plataforma de streaming Peacock, que será lançada na primavera de 2020.

Em Portugal, onde uma disputa comercial o deixou de fora das salas da NOS, a principal exibidora, "Downton Abbey" estreou em quinto lugar, com apenas 13.573 espectadores.

Com 19,2 milhões (pelo menos até à divulgação dos valores finais esta segunda-feira à tarde), o filme de ficção científica "Ad Astra" dominado pela presença de Brad Pitt ficou em segundo lugar nos EUA.

As receitas mundiais estão nos 45,2 milhões e com um orçamento estimado de 100 milhões, após refilmagens, a Disney está a contar com o mercado internacional para ser lucrativo (no nosso país, estreou em primeiro lugar, com 36.483 espectadores).

Em terceiro lugar, com 19 milhões, também cumprindo as previsões, ficou "Rambo: A Última Vingança", o que fica ligeiramente acima dos 18,2 milhões (sem contar com a inflação) há 11 anos do filme anterior, "John Rambo". Este deverá ser mais um sucesso de Sylvester Stallone pois o orçamento foi de 50 milhões, valor já alcançado com as vendas para o mercado internacional. A estreia portuguesa acontece esta semana.

As posições seguintes no "box-office" americano foram ocupadas por filmes em exibição há mais tempo, "IT: Capítulo 2" e "Ousadas e Golpistas" (que também chega a Portugal esta semana).

