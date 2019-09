"Infelizmente, o filme 'Velocidade Furiosa: Hobbs & Shaw' não vai ser exibido nas salas de cinema da NOS, pois o estúdio do filme (a Universal) impôs condições comerciais que a NOS não pôde aceitar. Por não terem chegado a acordo, o filme não será exibido nas salas dos Cinemas NOS. Obrigado.", foi a reação oficial da exibidora quando foi questionada por vários espectadores furiosos com a ausência.

Aquando dessa estreia, a NOS Cinemas não respondeu aos contactos insistentes do SAPO Mag, mas Isabel Lima, diretora de marketing da NOS Lusomundo, responsável pelo catálogo da Universal Pictures, salientou que a distribuidora "tudo" estava "a fazer relativamente à campanha" do primeiro "spin-off" da saga, trabalhando com todos os restantes exibidores e que "a NOS Cinemas é o maior exibidor do país, mas está no seu direito concordar ou não com as condições comerciais impostas".

A comédia romântica "Last Christmas" (5 de dezembro), o musical "Cats" (26 de dezembro) e "Velocidade Furiosa 9" (21 de maio de 2020) são outros filmes mediáticos da Universal que podem ficar de fora das salas da NOS nos próximos meses.

