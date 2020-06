"Estou grata pelas extraordinárias amizades que surgiram desse filme - a nossa ligação é algo que valorizo ​​profundamente e durará a vida inteira. Dito isto, 'As Serviçais' é uma história fictícia contada sob a perspetiva de uma personagem branca e foi criada por argumentistas predominantemente brancos. Podemos ir mais além", explicou.

Em vez de "As Serviçais", a atriz recomendou uma lista "não exaustiva" de filmes e séries que se centram em vidas, histórias, criadores e atores afro-americanos, para perceber melhor "sobre o movimentos dos direitos civis, linchamentos, segregação, Jim Crow [as leis que impunham essa segregação] e todas as formas como isso hoje tem um impacto em nós".

A atriz recomenda os documentários "13th", "Eyes on the Prize⁣", "I am Not Your Negro⁣" e "Say Her Name: The Life And Death Of Sandra Bland⁣", os filmes "Tudo Pela Justiça", "Malcom X⁣" e "Selma⁣", e as séries "Watchmen⁣" e "When They See Us ".