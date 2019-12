Está marcada para 16 de julho de 2020 em Portugal a estreia nos cinemas de "Top Gun: Maverick", a sequela do filme que tornou Tom Cruise uma grande estrela em 1986.

Esta segunda-feira foi divulgado um novo trailer e, tal como aconteceu com as primeiras imagens de julho, os fãs vão encontrar referências ao "Top Gun: Ases Indomáveis": além da rebeldia no ar e em terra de Pete "Maverick" Mitchell, há rivalidades entre pilotos, karaoke em bares, jogos na praia em tronco nu e até um funeral.

A história vai ter por pano de fundo a realidade atual em que o combate aéreo está a ser transferido das aeronaves pilotadas para os drones, mas em que continua a haver necessidade de pilotos humanos, cabendo à personagem de Cruise treinar a próxima geração de ases indomáveis.

No elenco do filme realizado por Joseph Kosinski estão ainda Ed Harris, Jon Hamm, Miles Teller (como filho de Goose, o ex-parceiro de Maverick morto no primeiro filme), Jennifer Connelly e Glen Powell.

Embora continue ausente das imagens, está confirmado que Val Kilmer regressa como Tom "Iceman" Kazansky, o grande rival de Maverick.