Rodrigo Lourenço, vencedor da edição de 2021 do "The Voice Portugal", edita esta sexta-feira, 4 de julho, o single "Cliché".

"O novo single é uma reflexão sobre as dificuldades das relações 'ioiô', que terminam e retomam com frequência, e o modo como afetam quem as vive", resume a equipa do artista em comunicado.

O novo tema antecipa o álbum de estreia de Rodrigo Lourenço, que será lançado no início do próximo ano.

"O jovem que ficou conhecido pelas suas interpretações de fados tradicionais ao piano, surge com a sede de trazer modernidade, e jovialidade, ao fado e à música portuguesa, e provar como a sua voz vai marcar o panorama musical", pode ler-se na nota enviada ao SAPO Mag.