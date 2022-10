A Netflix tem novos filmes e séries originais todas as semanas, mas são poucos os lançamentos com a atenção mediática na imprensa e redes sociais de "Blonde", sobre a vida de Marilyn Monroe.

No entanto, o filme realizado por Andrew Dominik com Ana de Armas no papel da lendária estrela não está a conseguir traduzir esta visibilidade em sucesso de audiências, repetindo-se a tendência habitual da maioria dos lançamentos da plataforma: o seu impacto foi de curta duração.

Lançado a 26 de setembro, aquele que é o primeiro filme original para maiores de 18 anos só conseguiu ficar três dias em primeiro lugar nos mais vistos.

Com reações maioritariamente negativas dos críticas e dividindo os espectadores pela forma como retratada Marilyn Monroe ao longo dos seus 166 minutos, a estreia de "Blonde" acabou por ficar em segundo lugar nas audiências globais de 26 de setembro a 2 de outubro: 37,34 milhões de horas visualizadas de acordo com os dados no Top 10 Netflix, onde a plataforma divulga as suas audiências, perdendo para as 46,19 milhões de horas da segunda semana de exibição de "Lou", um "thriller" de ação muito menos mediático com Allison Janney e Jurnee Smollett.

Apesar dos maiores sucessos de audiências não serem os filmes, mas as séries (como é o caso de "'DAHMER – Monstro: A História de Jeffrey Dahmer"), a queda de audiências do "biopic" foi vertiginosa na semana a seguir, de 3 a 9 de outubro: um quarto lugar e apenas 17,41 milhões de horas visualizadas, ultrapassado pelas estreias de "A Rapariga Mais Sortuda do Mundo", com Mila Kunis (43,08 milhões) e "O Telefone do Sr. Harrigan" (35,42 milhões).

A contribuir para o rápido desaparecimento no ranking que deverá ter deitado por terra quaisquer aspirações na temporada de prémios está o desempenho nos EUA, onde passou do segundo para o oitavo lugar, perdendo até para filmes mais antigos como "Rush Hour", "Mr. & Mrs. Smith" e "Robin Hood".

Resta a consolação de "Blonde" ter sido um investimento muito modesto para os padrões da plataforma: como é habitual, não há valores oficiais sobre o orçamento, mas a Variety avançou com 22 milhões de dólares.

TRAILER "BLONDE".