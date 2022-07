O ator brasileiro Gabriel Leone foi a escolha do realizador Michael Mann para um importante papel em "Ferrari", avançou a publicação Deadline.

O filme começa a ser rodado a 1 de agosto em Itália com Adam Driver como protagonista e Penélope Cruz e Shailene Woodley como as mulheres da sua vida.

Há mais de 20 anos que o cineasta de "O Último dos Moicanos", "Heat", "O Informador" e "Colateral" tenta levar ao grande ecrã o projeto sobre Enzo Ferrari, o piloto que acabou por criar a marca de automóveis que tem o seu apelido e a equipa de Fórmula 1 que também emprega o seu nome.

Adam Driver será o lendário construtor, enquanto Penélope Cruz surgirá como a sua esposa, com quem Enzo mantinha uma relação tão volátil como o mundo das corridas onde se movimentava. Já Shailene Woodley será a amante Lina Lardi.

Já Gabriel Leone interpretará Alfonso De Portago, um atraente e rico aristocrata espanhol que se tornou um dos pilotos e estrelas da Ferrari.

O ator tornou-se uma estrela no Brasil e ganhou visibilidade internacional como o protagonista de "Dom", a primeira série original da Prime Video produzida no Brasil e que se tornou a mais vista em língua não-inglesa da plataforma. Também entrou no filme "Eduardo & Mónica" ao lado de Alice Braga, que passou pelos cinemas portugueses em janeiro.

Leone terminou recentemente a rodagem da segunda temporada de "Dom" e, sinal da sua popularidade, acabou de assinar contrato com a CAA, uma das duas principais agências artísticas nos EUA.