Para tranquilizar os fãs, um dos filhos do ator Alain Delon, Alain-Fabien Delon, publicou no domingo à noite uma foto do pai com um grande sorriso.

"Obrigado pelas vossas muitas mensagens que vão diretamente para o meu coração. Como vocês podem ver, ele está a melhorar e manda um beijo", afirma a mensagem ao lado da foto publicada no Instagram.

Outro filho do ator, Anthony, afirmou na semana passada à AFP que o pai tinha sofrido um leve AVC (acidente vascular cerebral) há algumas semanas e que estava a recuperar numa clínica na Suíça.

Alain Delon, monstro sagrado do cinema francês, recebeu em maio uma Palma de Ouro honorária no Festival de Cannes das mãos da sua filha Anouchka.

Muito emocionado, o ator fez um discurso com tom de testamento, ao mencionar uma "homenagem póstuma, mas estando vivo".