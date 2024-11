"Entrei no 'Joker 2', que acabou de estrear. É o pior filme de sempre".

A opinião arrasadora é de Tim Dillon, um ator que teve um pequeno papel como um guarda prisional no asilo Arkham em "Joker: Loucura a Dois".

Numa rejeição clara de espectadores e críticos, a sequela musical de Todd Phillips com Joaquin Phoenix e Lady Gaga, foi um mediático fracasso comercial e artístico, arrecadando pouco mais de 200 milhões de dólares, em contraste com os mais de mil milhões do primeiro filme em 2019.

E Dillon tem uma teoria.

“Acho que o que aconteceu, depois do primeiro 'Joker', é que houve muito debate do género ‘Oh, isto foi adorado pelos frustrados sexuais. Adorado pelos tipos errados de pessoas. Isto enviou o tipo errado de mensagem. Raiva masculina! Niilismo!’ Todas essas reflexões. Portanto, acho que [eles disseram], ‘E se fôssemos na direção contrária’, e agora têm o Joaquin Phoenix e a Lady Gaga a fazer sapateado a tal ponto que é uma loucura”, teorizou o comediante de 39 anos durante uma participação no 'podcast' de Joe Rogan (citado pelo Deadline).

Tim Dillon em "Joker: Loucura a Dois"

Baseado no que viu durante a rodagem, acrescentou: "Não tem enredo. Nós sentávamo-nos, eu e estes outros tipos estávamos todos vestidos com uniformes de segurança porque estávamos a trabalhar no Asilo Arkham, ouvíamos esta treta e eu virava-me um deles e dizia: 'Que m**** é esta?' E eles diziam: 'Isto vai ser um falhanço dos grandes'". E eu reagia, 'Esta é a pior coisa que já vi'".

E continuou: "Falávamos sobre isto ao almoço, e perguntávamo-nos 'Qual é o enredo? Existe um enredo? Não sei, acho que ele [Arthur Fleck/Joker] se apaixona por ela na prisão?'".

Dillon dá então outra opinião arrasadora: "Nem sequer é daqueles [filmes] que dá para adorar odiar. É tão mau a esse ponto".