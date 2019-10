Numa das viagens de trabalho, Brian Patrick Wade jantou com Duarte Pio, Duque de Bragança, e ficou "impressionado" com a "riqueza" da história de Portugal e o facto de que "toda a gente parece ter orgulho dela".

"A cultura portuguesa é única, muito unida. Mesmo fora do país, os portugueses encontram-se sempre uns aos outros e cuidam uns dos outros", considerou.

O ator afirmou que se trata de "uma cultura muito acolhedora", que o recebeu bem, e sentiu que "em Portugal é como se todos fossem uma grande família".

As filmagens de "Luso" vão passar por várias localizações em Portugal, incluindo o Castelo de Almourol em Santarém, o Terreiro do Paço em Lisboa e porções dos Açores e Madeira, estando marcadas para o início de 2020.

O filme contará a história verdadeira de Pedro Francisco Machado, nascido em 1760 em Porto Judeu, nos Açores, de onde foi raptado aos cinco anos quando brincava com a irmã e levado para o estado da Virginia, nos Estados Unidos, onde seria abandonado sozinho e sem falar inglês.

Aos 16 anos, alistou-se no 10º regimento da Virginia para lutar na Guerra Revolucionária e tornou-se notório pela sua estatura e bravura como soldado, sendo fundamental em grandes batalhas como Camden em 1780 e Guilford Courthouse em 1781.

Com o nome adaptado para Peter Francisco, recebeu do General Lafayette a alcunha de Luso, por ser proveniente da região outrora conhecida como Lusitânia.

George Washington, o primeiro presidente norte-americano, disse que sem Peter Francisco os Estados Unidos poderiam ter perdido a guerra da revolução contra os britânicos, uma citação inscrita no monumento erigido em honra do português em New Bedford, Massachussetts. "É verdadeiramente um exército de um homem só", disse o presidente, que mandara fazer uma espada de 1,80m de propósito para ele.

O filme abordará também a paixão de Peter Francisco por Susannah Anderson, com quem casou em 1784 apesar da oposição da sua família, que queria vê-la casada com um homem abastado.

O papel de Susannah ainda não foi entregue, mas Brian Patrick Wade terá no elenco a companhia de Daniela Ruah, Sónia Braga, Fredy Costa e Diogo Morgado, que será também o realizador da película.

O filme é independente e tem um orçamento de 15 milhões de dólares (13,5 milhões de euros), cuja maior parte será financiada pelo City National Bank, em Beverly Hills, alavancando os vários incentivos fiscais a que a produção terá acesso.

A equipa de produção é composta por Travis Bowman, Chris Cates e Leah Allen, com lançamento internacional previsto para 2022.

Vários estados norte-americanos assinalam o Dia de Peter Francisco a 15 de março, aniversário da Batalha de Guilford Courthouse, em Greensboro, em que o "gigante" açoriano matou 11 soldados britânicos e quase morreu dos ferimentos sofridos.