As canções de António Variações, incluindo uma inédita, vão ser recordadas esta semana no festival Nos Alive (Algés), numa celebração que se prolongará pelos próximos meses, com um filme sobre o músico e uma possível digressão pelo país.

A 22 de agosto estreia-se nos cinemas o filme de ficção "Variações", de João Maia, inspirado na vida do barbeiro minhoto que desejou viver da música, que em Lisboa se transformou em António Variações e marcou a música portuguesa a partir dos anos 1980.

O filme é protagonizado pelo ator Sérgio Praia que, além da interpretação física do músico, também canta todas as canções, recriando as sessões de composição e gravação embrionária dos temas em várias cassetes - sozinho em casa com um gravador e uma caixa de ritmos - até à primeira atuação de Variações na discoteca Trumps, em 1981, em Lisboa.

"A prestação do Sérgio foi tão convincente que quisemos transpor o que aconteceu no ecrã para os palcos. É um António que nunca ninguém conheceu, antes de ele editar qualquer disco", afirmou à agência Lusa o músico e produtor Armando Teixeira, num dos ensaios para a estreia no festival Nos Alive.