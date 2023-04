Tom Holland revelou que teve uma ideia para ser James Bond na sua juventude e a apresentou por volta de 2018, mas foi rejeitada pelo estúdio. Tinha 22 anos.

Agora, a veterana diretor de casting da saga explicou pela primeira vez as razões para James Bond nunca ter sido interpretado por alguém tão jovem.

Um ator com "trinta e poucos" para ser James Bond nos próximos 10-12 anos foi o requisito revelado pelos produtores da saga há alguns meses para encontrar o sucessor de Daniel Craig.

Michael G. Wilson deu uma razão "artística" para a fasquia: "Tentámos olhar para pessoas mais jovens no passado. Mas tentar visualizar isso não funciona. Lembre-se, Bond já é um veterano. Ele tem alguma experiência. É uma pessoa que passou pelas guerras, por assim dizer. Ele provavelmente esteve no SAS [forças especiais] ou algo do género. Não é um miúdo que que saiu do liceu que se pode trazer e começar. É por isso que funciona para 30 e poucos anos".

Já Barbara Broccoli, a outra produtora, acrescentou que a maioria dos jovens atores acham que querem ser Bond, mas não percebem totalmente o caderno de encargos à volta do papel masculino mais importante de Hollywood: "Muitas pessoas pensam: ‘Ah, sim, seria divertido fazer um’. Bem, isso não vai funcionar".

Mas numa nova entrevista, a diretora de casting Debbie McWilliams explicou simplesmente que os atores jovens não têm "gravitas" (no sentido de "peso" ou "personalidade") nem "capacidade mental" para serem o 007.

Ligada à saga desde 1981, a veterana recordou o processo que esteve à volta da última busca para encontrar James Bond que culminou em Daniel Craig para "007: Casino Royale" (2006).

"Quando começámos, a sensação era um pouco diferente. Vimos muitos atores mais jovens e simplesmente achei que não tinham 'gravitas'. Não tinham a experiência, não tinham a capacidade mental para o fazer, porque não é só papel que estão a assumir, é uma responsabilidade enorme", disse recentemente ao Radio Times.

"Portanto, acabámos mais ou menos por abandonar essa ideia e voltar ao planeamento e começámos outra vez", acrescentou.

Daniel Craig foi anunciado como o novo James Bond em outubro de 2005 e tinha 37 anos.

Ser um ator em ascensão, mas não ainda uma estrela de cinema, é outro fator tido em conta no casting, esclareceu Debbie McWilliams.

E recordou a história: "Timothy Dalton era conhecido, mas como um ator das peças de Shakespeare. Pierce [Brosnan] era conhecido, mas era essencialmente da televisão. Roger Moore era conhecido da televisão. O Sean Connery não [era] – ninguém tinha alguma vez ouvido falar dele. Um certo público tinha ouvido falar do Daniel Craig, mas muito mais o tipo de público do cinema independente. Não tinha feito de todo nenhum grande sucesso de bilheteira – imagino que o ‘L4yer Cake - Crime Organizado’ [2004] foi o mais popular, das coisas que fez antes de Bond, mas ele não era um ator muito conhecido".