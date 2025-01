Um projeto que voltaria a juntar Leonardo DiCaprio e Martin Scorsese e anda a arrastar-se por Hollywood pode finalmente estar a caminho do grande ecrã.

Segundo a publicação Deadline, a 20th Century Studios, que faz parte da Disney, passou a estar envolvido na adaptação ao cinema de "Devil in the White City: Murder, Magic and Madness at the Fair That Changed America", um 'best-seller' de Erik Larson sobre um tristemente célebre homicida do final do século XIX.

Ator e realizador estarão já em conversações para que este possa ser o sétimo filme em conjunto, depois de "Gangs de Nova Iorque", "O Aviador", "The Departed - Entre Inimigos", "Shutter Island", "O Lobo de Wall Street" e "Assassinos da Lua das Flores".

O livro é de 2004 e o projeto de adaptação circula por Hollywood há vários anos: Tom Cruise esteve quase a ser o produtor e Kathryn Bigelow foi dada quase como garantida como realizadora, mas acabaria por ser DiCaprio a comprar os direitos em 2010.

Notícias de 2015 indicavam que tinha conseguido luz verde para avançar e este seria o projeto que Scorsese faria a seguir a "Silêncio", a epopeia sobre jesuítas portugueses no Japão do século XVII. O projeto continuou a passar por várias fases, incluindo ser uma minissérie para a plataforma de streaming norte-americana Hulu com Keanu Reeves.

Segundo fontes próximas, um encontro com executivos da 20th Century Studios serviu para desbloquear o processo, com todas as partes a concordarem que a adaptação seria para os cinemas: o projeto fará parte do plano do estúdio para fazer filmes que reúnam apelo comercial, distribuição a nível global e prestígio, com grandes talentos de Hollywood e uma abordagem cinematográfica original, de que já fazem parte "Deliver Me From Nowhere", um 'biopic' sobre Bruce Springsteen com Jeremy Allen White, e "The Barrier", que juntará Austin Butler com o realizador Edward Berger ("Conclave").

Ainda não existe um argumento de "Devil in the White City", mas a história é verídica e centra-se no primeiro assassino em série moderno.

Tudo se passa à volta da Feira Mundial de Chicago de 1893 e centra-se em dois homens: Daniel H. Burnham foi o arquiteto que teve de ultrapassar imensos obstáculos para construir a célebre "Cidade Branca" da exposição e H. H. Holmes, o papel de DiCaprio, fazia-se passar por um médico encantador e construiu um hotel de três andares para servir os visitantes, equipado com câmara de gás, mesa de dissecação e crematório, no qual terá assassinado dezenas de vítimas.