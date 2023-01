"Blockbusters" e sucessos de bilheteira que os Óscares "sonham" ter na corrida para recuperar as audiências da cerimónia fazem parte dos filmes nomeados para os melhores de 2022 dos prémios do sindicato dos produtores de cinema nos EUA (Producers Guild of America, PGA), que também destacam séries e outros programas.

A "Avatar: O Caminho da Água" e "Top Gun: Maverick", os maiores sucessos de bilheteira do ano passado, juntam-se outros como "Black Panther: Wakanda Para Sempre" e "Elvis", e títulos populares como "Glass Onion: Um Mistério Knives Out" (o único título das plataformas de streaming) e "Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo", além dos favoritos da temporada de prémios "Os Fabelmans", "Os Espíriros de Inisherin", "Tár" e "A Baleia".

Nas categorias de cinema, as nomeações dos PGA são uma espécie de antestreia do que poderá acontecer nos Óscares, cuja votação para escolher os candidatos começou esta quinta-feira e termina na próxima terça: as organizações partilham muitos dos membros e também o processo de votação.

Há um ano, oito dos nomeados nos PGA concorreram aos prémios da Academia e as duas organizações coincidiram no filme vencedor: "CODA".

Na corrida nos filmes de animação surgem "O Gato das Botas: O Último Desejo", "Marcel the Shell With Shoes On", "Mínimos 2: Ascensão de Gru", "Pinóquio de Guillermo del Toro" e "Turning Red - Estranhamente Vermelho".

Nos programas de televisão, os produtores nomearam "Andor", "Better Call Saul", "Ozark", "Severance" e "The White Lotus" para melhores séries em drama; "Abbott Elementary", "Barry", "The Bear", "Hacks" e "Only Murders in the Building" para melhores séries de comédia; e "“Monstro: A História de Jeffrey Dahmer", "“The Dropout: A História de uma Fraude”, "Inventing Anna", "Obi-Wan Kenobi" e "Pam & Tommy" para melhores antologias.

Os vencedores serão conhecidos durante uma cerimónia a 25 de fevereiro. Os Óscares serão a 12 de março.