Após andar a a "arrastar-se" por Hollywood durante quase quatro anos, vai finalmente avançar o filme sobre a vida de Amy Winehouse.

Segundo avança a publicação Deadline, o "biopic" terá como título "Back to Black", o mesmo do segundo e último álbum, lançado em 2006 e que incluía o tema "Rehab".

Anunciado em outro de 2018, o projeto tem o apoio oficial da família: a história acompanhará a vida e a música da artista britânica desde as origens como cantora de jazz do norte de Londres até se tornar uma super estrela, falecida tragicamente em 2011, após ingerir uma grande quantidade de álcool.

A produção está a avançar com rapidez pois foi assinado contrato com a realizadora Sam Taylor-Johnson, a cineasta responsável pelo primeiro "As Cinquenta Sombras de Grey" em 2015 e se estreou nas longas-metragens em 2009 com o aclamado "Para Lá da Música", sobre a adolescência de John Lennon.

Nas próximas semanas a realizadora e os produtores irão começar a busca pela intérprete do ícone do R&B e Blues.

Recorde-se que já houve uma atriz mediática que disse ter o sonho de ser a artista no cinema: Millie Bobby Brown, a estrela de "Stranger Things".

Existe um premiado documentário, "Amy", de 2015, do cineasta britânico Asif Kapadia, o mesmo de "Senna" (sobre o piloto brasileiro de Fórmula 1), com a história da cantora desde o início de sua carreira até à morte trágica: apesar da equipa ter dito que contou "com o pleno respaldo da família Winehouse" e foi objetiva, o pai Mitch Winehouse ficou muito descontente com a forma como ele e a filha foram representados e anunciou que planeava produzir uma longa-metragem que mostrasse a sua versão da história.

Um outro projeto para o cinema escrito e dirigido pela irlandesa Kirsten Sheridan, com a atriz de origem sueca Noomi Rapace, foi anunciado em novembro de 2015, mas acabou por não avançar.

Veja o trailer do documentário "Amy".