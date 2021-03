As atrizes Aisling Bea e Susan Wokoma anunciaram esta terça-feira à tarde (19), em direto do Royal Albert Hall em Londres, as nomeações para os prémios da Academia de Cinema e Televisão Britânica, popularmente conhecidos como os "Óscares britânicos".

As nomeações para os BAFTA são um dos momentos-chave da temporada de prémios, uma vez que muitos dos sete mil membros da Academia de Cinema e Televisão Britânica também pertencem à Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, que vota os Óscares (cujas nomeações serão anunciadas na próxima segunda-feira, dia 15).

Segundo as estatísticas, 51 dos 55 nomeados pelos BAFTA repetiram a nomeação desde que os Óscares aumentaram em 2009 o número de candidatos a Melhor Filme até dez (a Academia britânica mantém nos cinco).

Com sete nomeações, "Nomadland - Sobreviver na América" aumenta o favoritismo a caminho dos Óscares na atual temporada de prémios, mas partilha a liderança com o grande fenómeno britânico "Rocks", uma das muitas surpresas (pelo número de nomeações) de uma lista com muita diversidade que deixou de fora vários favoritos das últimas semanas.

Num ano em que um novo sistema de júris determinou os finalistas em muitas das principais categorias, "Nomadland" é mesmo o único filme da temporada de prémios que conseguiu todas as nomeações nos BAFTA que eram esperadas: Filme, Realização (Chloé Zhao), Atriz (Frances McDormand) e Argumento Adaptado, além de Fotografia, Montagem e Som.

Já "Mank", "Os 7 de Chicago", "Uma Miúda com Potencial", "Minari", "Ma Rainey: A Mãe do Blues", "O Pai", "Borat, O Filme Seguinte", "Uma Noite em Miami...", "Som do Metal", "Da 5 Bloods" ou "Judas e o Messias Negro" surgem nas nomeações, mas falharam categorias importantes.

Mais diversidade, menos previsibilidade

Rocks

Um ano após ter sido criticada pela falta de diversidade nas nomeações para os atores e a presença apenas de homens na corrida a Melhor Realização, os responsáveis pela organização dos BAFTA destacaram que se passou a "uma lista refrescante e que representa uma mudança a sério", com os prémios britânicos a conseguirem "ter a sua própria identidade", acrescentando que foi um ano com muito cinema de qualidade apesar do encerramento das salas por causa da pandemia.

No seu site, os BAFTA também chamaram a atenção para 21 dos 24 nomeados nas categorias de interpretação serem estreantes e quatro dos seis realizadores mulheres, um feito histórico.

A organização não o mencionou, mas a imprensa especializada também já contabilizou que 15 dos 24 atores são de origem negra ou asiática.

Mas esta aposta em diversidade e "apoiar novos talentos" vai abrir a porta às críticas pelas omissões, como as de Carey Mulligan para Melhor Atriz e Emerald Fennell para Melhor Realização, já que o seu filme "Uma Miúda com Potencial" está entre os principais nomeados.

Mas a maior "vítima" desta fase e do sistema de júri terá sido "Mank", de David Fincher, em grande destaque com seis nomeações mas em categorias técnicas: ficou de fora na corrida para Melhor Filme, Realização, Ator (Gary Oldman) ou Atriz Secundária (Amanda Seyfried).

Por outro lado, a forte presença nos BAFTA de "O Mauritano" acaba por ser a maior surpresa pois o filme permanece uma das incógnitas para as nomeações dos Óscares: está nomeado para Melhor Filme, Filme Britânico, Ator (Tahar Rahim), Argumento Adaptado e Fotografia.

O Mauritano

Além de "O Mauritano" e "Nomadland", estão nomeados para Melhor Filme "O Pai", Uma Miúda com Potencial" e "Os 7 de Chicago".

Além de Chloé Zhao, Thomas Vinterberg ("Mais Uma Rodada"), Shannon Murphy ("Babyteeth"), Lee Isaac Chung ("Minari"), Jasmila Žbanić ("Quo Vadis, Aida?") e Sarah Gavron ("Rocks") estão na corrida para Melhor Realização.

Juntamente com Tahar Rahim, a outra surpresa nas nomeações para Melhor Ator é Adarsh Gourav ("O Tigre Branco"), que se juntam aos esperados Chadwick Boseman ("Ma Raine"), Anthony Hopkins ("O Pai"), Riz Ahmed ("Som do Metal) e Mads Mikkelsen ("Mais Uma Rodada").

Para Melhor Atriz, Bukky Bakray ("Rocks"), Radha Blank ("The Forty-Year-Old Version"), Wunmi Mosaku ("His House") e Alfre Woodard ("Clemency") juntam-se às previsíveis presenças de Vanessa Kirby ("Pieces of a Woman") e Frances McDormand.

Entre os atores secundários estão os esperados Daniel Kaluuya ("Judas e o Messias negro") e Leslie Odom Jr. ("Uma Noite em Miami..."), além do jovem Alan Kim ("Minari") e o veterano Paul Raci ("Som do Metal"). As maiores surpresas são Barry Keoghan ("Calm With Horses"), um dos grandes talentos da nova geração de atores britânicos, e Clarke Peters ("Da 5 Bloods").

Nas atrizes secundárias, surge a única nomeação de "Borat, O Filme Seguinte, para Maria Bakalova, a quem se junta Youn Yuh-jung (a Meryl Streep do cinema coreano") por "Minari". As maiores surpresas são Dominique Fishback ("Judas e o Messias Negro"), Niamh Algar ("Calm With Horses"), Kosar Ali ("Rocks") e Ashley Madekwe ("County Lines").

"Mais Outra Rodada" (Dinamarca) e "Minari" (EUA, mas falado principalmente em coreano) estão nomeados também para Melhor Filme Estrangeiro, uma categoria que inclui ainda "Os Miseráveis" (França), "Dear Comrades!" (Rússia) e "Quo Vadis, Aida?" (Bósnia).

Além de estarem nomeados para Melhor Filme, "O Pai", "O Mauritano" e "Uma Miúda com Potencial" repetem-se para Melhor Filme Britânico, uma categoria que foi expandida de seis para 10 nomeados para "destacar o ano forte para o talento britânico". Concorrem aqui ainda "Rocks", "A Grande Escavação", "Calm With Horses", "His House", "Limbo", "Mogul Mowgli" e "Saint Maud".

Para Melhor Filme de Animação apenas estão "'Bora Lá", "Soul - Uma Aventura com Alma" e "Wolfwalkers".

A 74ª cerimónia dos prémios BAFTA a partir do Royal Albert Hall será virtual e dividida por 10 e 11 de abril: no sábado serão entregues os prémios técnicos e no domingo os das outras categorias.