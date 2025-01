Já era esperado, mas "Bagagem de Mão" entrou de forma de forma estrondosa no Top 10 dos filmes originais em inglês mais vistos de sempre na Netflix.

O 'thriller' com Taron Egerton e Jason Bateman surge já em quinto lugar no ranking, com 149,4 milhões de visualizações desde a estreia a 13 de dezembro.

"Glass Onion: Um Mistério Knives Out" (2022, 136,3 milhões) foi desalojado do Top 10 e ainda foram ultrapassados "Deixar o Mundo Para Trás" (2023, 143,4 milhões), "The Gray Man - O Agente Oculto" (2022, 139,3 milhões), "A Donzela" (2024, 138 milhões), "Vamos Ser Heróis" (2020, 137,3 milhões) e "A Mãe" (2023, 136,4 milhões).

"Um segurança de aeroporto tenta levar a melhor sobre um viajante misterioso que o obriga a permitir a entrada de um objeto perigoso a bordo de um voo na véspera de Natal", resume a plataforma sobre o lançamento de cinema.

Liderado pelas 230,9 milhões de visualizações de "Aviso Vermelho" (2021), com Dwayne Johnson, Ryan Reynolds e Gal Gadot, a plataforma faz o Top 10 calculando as visualizações de cada título durante os primeiros 91 dias em que está disponível no serviço.

A liderar a lista dos filmes mais vistos há quatro semanas e com 17,4 milhões de visualizações na semana de 30 de dezembro a 5 de janeiro, "Bagagem de Mãe" ainda tem tempo para capitalizar o interesse das audiências da Netflix e subir ainda mais no ranking, alcançando "Às Cegas" (2018), com Sandra Bullock (4.º lugar, 157,4 milhões) e "O Projeto Adam" (2022), com Ryan Reynolds e Jennifer Garner (3.º lugar, 157,6 milhões).

O segundo lugar também está ameaçado pela popularidade do 'thriller', já que a comédia negra "Não Olhem para Cima" (2021) tem 171,4 milhões de visualizações.

VEJA O TRAILER LEGENDADO DE "BAGAGEM DE MÃO".