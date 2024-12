Com 2024 a chegar ao fim, "Bagagem de Mão" está a ser um fenómeno de popularidade entre os filmes originais da Netflix.

"Um segurança de aeroporto tenta levar a melhor sobre um viajante misterioso que o obriga a permitir a entrada de um objeto perigoso a bordo de um voo na véspera de Natal", resume a plataforma sobre o lançamento de cinema de 13 de dezembro.

O 'thriller' natalício com Taron Egerton, Jason Bateman e Sofia Carson conseguiu logo a melhor estreia da plataforma este ano, com 42 milhões de visualizações, apesar de apenas terem sido contabilizados os primeiros três dias (até 15 de dezembro).

Mas com mais 55 milhões de visualizações na semana de 16 a 22 de dezembro, para um total de 97 milhões em apenas dez dias, "Carry-On" vai a velocidade supersónica a caminho do Top 10 dos filmes originais Netflix em inglês mais vistos de sempre.

Como referência, "Glass Onion: Um Mistério Knives Out" (2022), com 136,3 milhões de visualizações, ocupa o 10.º lugar do Top 10 dos filmes originais em inglês mais vistos da plataforma, que contabiliza os primeiros 91 dias e onde as visualizações são definidas pelo total de horas a dividir pela duração.

Entre as dezenas de filmes originais lançados em 2024, só "A Donzela", com Millie Bobby Brown, e "A Mãe", com Jennifer Lopez, respetivamente com 138 e 136,4 milhões de visualizações (7.º e 9.º lugar), entraram no ranking de cinema em inglês da plataforma.

VEJA O TRAILER LEGENDADO DE "BAGAGEM DE MÃO".