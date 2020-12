Barack Obama voltou a cumprir a tradição que começou quando ainda era presidente dos EUA e partilhou as suas escolhas com os favoritos em várias áreas.

O muito ocupado estadista não se vai libertar das suspeitas de que as suas listas são realmente preparadas pelos assessores no ano em que finalmente concluiu e publicou o livro "Uma Terra Prometida" pois os títulos estão alinhados com as tendências mais "artísticas" e incluem alguns, no caso dos filmes, praticamente só vistos em festivais.

"Como toda a gente, ficámos muito em casa este ano e com o streaming a desvanecer ainda mais as fronteiras entre filmes dos cinemas e programas de televisão, ampliei a lista para incluir narrativas visuais de que gostei este ano, independentemente do formato", explicou o 44º Presidente dos EUA, que expandiu a lista de séries de três para dez em relação ao ano passado.

Os filmes escolhidos são "Ma Rainey: A Mãe do Blues", com Chadwick Boseman e Viola Davis (Netflix); o russo "Violeta"; o brasileiro "Bacurau"; os americanos "Nomadland" e "Soul - Uma Aventura com Alma" (animação que a maioria das pessoas só poderá ver no Disney+ a partir do dia de Natal); "Lovers Rock" (da antologia " Small Axe"); o documentário romeno "Collective"; "Mank", de David Fincher (Netflix); o italiano "Martin Eden"; o western com Kevin Costner e Diane Lane "Let Him Go"; os documentários "Time" (Amazon Prime) e "Boys State" (Apple); e o filme de estreia de Tayarisha Poe "Selah and the Spades" (Amazon).

Barack Obama fecha a lista com "Crip Camp", o documentário da sua produtora Higher Ground para a Netflix.

Provavelmente para não prejudicar as famosas boas relações com a realeza britânica, a mais controversa temporada de "The Crown" não surge entre as séries escolhidas pelo antigo presidente, mas está já a grande sensação da Netflix "Gambito de Dama".

As outras séries são "Better Call Saul" (AMC e Netflix); "I May Destroy You" (BBC e HBO); "The Boys" (Amazon); "The Good Lord Bird" (Showtime); "Devs" (FX on Hulu); "The Last Dance" (minissérie documental sobre Michael Jordan para a Netflix); "Mrs. America" (FX on Hulu); "The Good Place" (NBC); e "City So Real" (minissérie documentárial da National Geographic).