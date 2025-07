Barba, bigode... seja na ficção ou na vida real, há uma constante no visual de Pedro Pascal.

De "A Guerra dos Tronos" para "Narcos" e "The Last of Us", além dos breves instantes em que tirou o capacete em "The Mandalorian", só para ficar pelas séries, o ator chileno-americano de 50 anos tem sempre a barba por fazer.

O tema saltou para o ordem do dia graças a uma revelação numa das entrevistas ao lado de Vanessa Kirby para promover "O Quarteto Fantástico: Primeiros Passos", a estreia de ambos no Universo Cinematográfico Marvel.

No programa “Agree to Disagree” (“Concordo em discordar"), a premissa é simples: faz-se uma declaração "sobre os debates mais importantes do nosso tempo" e os entrevistados têm deslizar um copo de água numa mesa para a secção escrita que mais corresponde à sua opinião: concordo totalmente, concordo, discordo ou discordo totalmente.

Mas tudo se tornou mais pessoal quando chegou o momento "os bigodes são mais sexy do que as barbas".

O ator deslizou o seu copo (com a cara) para o "concordo", enquanto Kirby deslizou o seu para o "discordo" e disse ao colega que era "a anomalia em relação à regra".

O colega esclareceu que, na verdade, nem biode nem barba são decentes no seu caso e começou a desviar o seu copo para o "discordo".

"Tenho uma barba horrível, mas se eu tirasse tudo... [...] Discordo veementemente de uma versão minha sem barba", disse.

A atriz que interpreta Sue Storm/Mulher Invisível respondeu que ele ficava bem de todas as formas e quis saber quando foi a última vez que apareceu com a barba feita.

"'Mulher-Maravilha 1984'. Fiquei tão horrorizado com o meu aspeto. Adorei o filme, mas fiquei tão horrorizado com o meu aspeto que nunca mais voltei", recordou sobre o filme da rival DC onde foi o vilão Maxwell Lord.

E acrescentou: "A menos que fosse absolutamente necessário. Se me tivessem pedido para fazer a barba para 'Quarteto Fantástico', se tivessem insistido, tê-lo-ia feito".

Mas notou que não foi preciso chegar a esse extremo pois existiu no filme uma relação de grande cooperação na definição dos visuais de todas as personagens.

VEJA O MOMENTO DO PROGRAMA (a partir dos 06m:17s)