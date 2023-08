"Barbie" tem mais razões para sorrir: a comédia atingiu mais um patamar histórico na sua impressionante carreira nos cinemas portugueses desde a estreia a 22 de julho..

O filme sobre a icónica boneca da Mattel entrou no Top 10 dos filmes mais vistos em Portugal desde 2004, quando os dados das bilheteiras passaram ser divulgados oficialmente pelo ICA - Instituto do Cinema e do Audiovisual.

Com 796.209 espectadores em apenas 35 dias, o filme de Greta Gerwig com Margot Robbie e Ryan Gosling desalojou "Velocidade Furiosa 8" do décimo lugar, onde estava com a venda de 788.434 bilhetes em 2018.

Segundo os dados divulgados esta quinta-feira, "Barbie" levou mais 49.471 espectadores aos cinemas na semana de 17 a 23 de agosto, deixando também para trás "Shrek Para Sempre!" (2010), "O Código Da Vinci" (2006), "A Gaiola Dourada" (2013) e "Shrek 2" (2004) na lista nos filmes mais vistos.

Nenhuma comédia em imagem real entrava no Top 10 desde o fenómeno do primeiro "Mamma Mia" em 2008, que levou 851.68 espectadores às salas e está em sexto lugar, uma posição que deverá perder para "Barbie" nas próximas semanas.

A seguir, precisará passar "Joker" (2019) e os seus 915.593 espectadores para chegar ao quinto lugar nos mais vistos, um ranking liderado pela nova versão de "O Rei Leão" (2019) e os dois "Avatar", os únicos que passaram o patamar do milhão de espectadores nos cinemas desde 2004.