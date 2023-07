No final de junho, Tom Cruise promoveu nas redes sociais um gesto invulgar em Hollywood: fez-se fotografar com Christopher McQuarrie, realizador do seu "Missão Impossível - Ajuste de Contas: Parte Um", com bilhetes na mão e ao pé dos cartazes de "Indiana Jones e o Marcador do Destino", "Oppenheimer", de Christopher Nolan, e "Barbie", de Greta Gerwig e com Margot Robbie e Ryan Gosling.

Alguns dias depois, Margot Robbie e Greta Gerwig também se fizeram fotografar com bilhetes ao lado dos cartazes de "Indiana Jones", "Oppenheimer" e, claro, "Missão Impossível". A conta oficial de "Oppenheimer" partilhou igualmente a mensagem do ator.

Tom Cruise sabe bem como é importante que estes filmes tenham sucesso para a saúde financeira dos cinemas e da própria indústria, ainda a recuperar do impacto da pandemia, e para a própria temporada de verão, depois de várias estreias abaixo das expectativas.

"Cresci a ver filmes no grande ecrã. É assim que os faço e gosto dessa experiência; é imersiva e é importante termos uma comunidade e uma indústria à volta disso. Ainda vou ao cinema", explicou a estrela ao The Sydney Morning Herald.

"Missão Impossível" chega aos cinemas no dia 12, mas "Oppenheimer" e "Barbie" vão estar em batalha ao mesmo tempo pela supremacia nas bilheteiras na semana a seguir. E Tom Cruise estabeleceu a prioridade.

"Quero ver os dois. Irei vê-los no fim de semana de estreia. Na sexta vou ver o 'Oppenheimer' e depois no sábado vou ver o 'Barbie'", prometeu.

Recorde-se que Tom Cruise ajudou os cinemas a recuperar da pandemia ao trazer públicos de todas as idades no verão de 2022 para ver “Top Gun: Maverick”.

Em agosto de 2020, também encorajou o regresso ao cinema para ver “Tenet”, realizado precisamente por Nolan.

"Missão Impossível - Ajuste de Contas: Parte Um", com Tom Cruise, Hayley Atwell, Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson e Vanessa Kirby, entre outros, chega a 12 de julho aos cinemas portugueses. Atualmente em rodagem, a "Parte Dois" está anunciada para 28 de julho de 2024 (data internacional).

