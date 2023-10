Sylvester Stallone foi a inspiração para o Ken de Ryan Gosling em "Barbie".

Segundo a revista People, a cineasta Greta Gerwig fez esta surpreendente revelação após uma sessão especial do filme no sindicato dos realizadores dos EUA na sexta-feira.

Nomeada para os Óscares com "Lady Bird" (2017) e "Mulherzinhas" (2019), e conhecida pelo cinema mais intimista, a realizadora contou que não era a única no set do seu filme a ter uma profunda admiração pela lendária estrela de ação.

"O Ryan Gosling também adora o Sylvester Stallone. Tivemos tanto tempo para pensar e conversar sobre isso, e ele e eu realmente avançámos. O casaco de peles falso foi inspiradp pelas roupas incríveis de Sylvester Stallone”, disse no evento na sexta-feira à noite em Los Angeles, numa referência à indumentária extravagante do protagonista das sagas "Rocky" e "Rambo" nas décadas de 1970 e 1980.

E desenvolveu a ideia: "Quando penso em homens com adornos, acho que ele é provavelmente o melhor. E senti que o Ken não era nada a não ser um homem à procura de adornos. Portanto, isso foi realmente um momento chave em que pensámos 'É o Sly'. E falámos sobre momentos específicos que adoramos nos seus filmes".

Gerwig disse que Stallone também influenciou como foi apresentada no filme a canção “I'm Just Ken”, que se tornou viral.

Não se sabe se o visado percebeu a influência que teve quando viu "Barbie", mas a realizadora contou que entrou em contacto com ela: "Gostou, o que me deixou muito honrada".

Com receitas de bilheteira globais de ,144 mil milhões de dólares, "Barbie" é o maior sucesso comercial de 2023, o mais rentável do estúdio e de uma realizadora, além do 14.º da história do cinema (sem atualizar as receitas de outros filmes com a inflação). Espera-se que seja um forte candidato a muitos nomeações na próxima cerimónia dos Óscares.