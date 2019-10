Zoë Kravitz é a eleita para interpretar no cinema Selina Kyle, também conhecida como Catwoman, avançou a imprensa especializada americana, que salienta que o acordo com a atriz de 30 anos já está fechado.

A filha do cantor Lenny Kravitz e da atriz Lisa Bonet sucederá a Michelle Pfeiffer, Halle Berry e Anne Hathaway no grande ecrã em "The Batman", realizado por Matt Reeves, ao lado de Robert Pattinson, que começa a ser rodado no início do ano que vem e chegará aos cinemas a 24 de junho de 2021.

No currículo da atriz estão os filmes como "X-Men: O Início", "Mad Max: Estrada da Fúria", as sagas "Divergente" e "Monstros Fantásticos e Onde Encontrá-los", e a série "Big Little Lies".

Curiosamente, também foi a voz de Catwoman na animação "Lego Batman: O Filme" em 2017.

O padrasto Jason Momoa (também conhecido como o Aquaman), já deu os parabéns nas redes sociais.