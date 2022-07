Ainda que seja provavelmente para mais uma participação simbólica, não é só no filme "The Flash" em 2023 que Ben Affleck regressará ao universo dos super-heróis, pelo menos como Bruce Wayne.

Jason Momoa revelou o "spoiler" nas redes sociais com a publicação de fotografias com Affleck claramente em modo "Bruce Wayne" para as refilmagens que estão a decorrer de "Aquaman And The Lost Kingdom".

Na legenda, escreveu: "Bruce e Arthur reunidos. Adoro-te e sinto a tua falta. Os visitantes da Warner Bros. acabaram de visitar o backlot. Encontraram no set todas as grandes coisas que estão por vir em 'Aquaman 2'. Todo o meu aloha".

Sem se perceber completamente se é uma brincadeira à revelia do estúdio ou algo mais elaborado, Momoa também partilhou um vídeo em que foi "apanhado" pelos tais visitantes e a dizer que, afinal, já não é um segredo: "Isto é o que acontece, Warner Bros., quando se sai do estúdio e se encontram os nossos fãs... bem, tentámos mantê-lo em segredo".

A seguir, Momoa abre a porta para uma autocaravana com o sinal "BA", onde apanha Ben Affleck a meio de um telefonema.

Ainda com Patrick Wilson, Amber Heard, Dolph Lundgren, Temuera Morrison, Yahya Abdul-Mateen II e Pilou Asbæk, além de James Wan a regressar como realizador, "Aquaman And The Lost Kingdom" chega aos cinemas em março de 2023.