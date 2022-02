"Zoolander 2" é um dos arrependimentos na carreira de Benedict Cumberbatch.

A sequela ao filme de culto lançado em 2001 que popularizou o olhar e termo "blue steel" trazia de volta a estupidez épica dos modelos Derek Zoolander (Ben Stiller) e Hansel (Owen Wilson). Pelo meio aparecia um novo maior super modelo do mundo, o andrógino All.

O casting e o primeiro trailer geraram controvérsia, com ativistas LGBTQ a acusarem o filme também escrito e realizado por Ben Stiller de transfobia e apelarem a um boicote, com uma petição a receber 25 mil assinaturas a acusar o filme de negativamente apresentar a personagem "como uma caricatura exagerada de pessoas andróginas/trans/não-binárias".

Zoolander 2

"Houve muita controvérsia à volta do papel, compreensível agora. E acho que nesta era, o meu papel jamais seria interpretado por alguém que não fosse um ator trans", recordou o ator britânico numa entrevista com Penélope Cruz para o especial “Actors on Actors” da revista Variety.

"Mas recordo-me de não ter pensado na época necessariamente nesse sentido e de ser mais sobre dois dinossauros, dois clichés heteronormativos que não percebem este novo mundo diverso. Mas o tiro saiu um pouco pela culatra", acrescentou.

Mas Penélope Cruz, que também entrou no filme, manifestou-lhe o seu apoio: "O que fizeste foi divertido".

