A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas tem mais apresentadores para a cerimónia dos Óscares a 2 de março.

Esta terça-feira, os produtores executivos anunciaram Joe Alwyn, Ana De Armas, Sterling K. Brown, Willem Dafoe, Lily-Rose Depp, Selena Gomez, Goldie Hawn, Connie Nielsen Ben Stiller e Oprah Winfrey.

Muitos dos atores estão ligados a vários dos filmes na corrida aos prémios, de "Nosferatu" a "Emília Pérez", "O Brutalista" e "Gladiador II". No caso de Ana De Armas, trata-se da protagonista de “Do Mundo de John Wick: Ballerina”, um dos filmes mais aguardados nos cinemas este ano.

Foi ainda revelado que Nick Offerman ("Parks and Recreation", "The Last of Us", "Guerra Civil") será o locutor: a sua voz vai ouvir-se com curiosidades sobre os vencedores quando estiverem a subir ao palco para receber as estatuetas douradas.

A lista de apresentadores já inclui Halle Berry, Penélope Cruz, Elle Fanning, Whoopi Goldberg, Scarlett Johansson, John Lithgow, Amy Poehler, June Squibb, Bowen Yang, além do quarteto de atores que ganhou os Óscares no ano passado formado por Cillian Murphy e Robert Downey Jr. ("Oppenheimer"), Emma Stone ("Pobres Criaturas") e Da’Vine Joy Randolph ("Os Excluídos").

Conduzida pela primeira vez pelo comediante Conan O’Brien, a cerimónia será transmitida em Portugal pela RTP1 e pela plataforma Disney+.

Com 13 nomeações, "Emília Pérez" lidera a corrida este ano, seguido por "O Brutalista" e "Wicked" com dez, "Conclave" e "A Complete Unknown" com oito, "Anora" com seis, "Dune - Duna: Parte 2" e "A Substância" com 5.

Destaque incontornável para o brasileiro "Ainda Estou Aqui", nomeado em três importantes categorias: Melhor Filme, Atriz (Fernanda Torres) e Filme Internacional.

