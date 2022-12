Este artigo revela informações sobre a cena de pós-créditos de "Black Panther: Wakanda Para Sempre".

Chadwick Boseman não quis ler o argumento que o realizador Ryan Coogler tinha preparado para a sequela de "Black Panther": o ator só queria conhecer a história após as habituais alterações propostas pelo estúdio.

O filme que chegou aos cinemas em novembro de 2022 foi muito diferente: após da morte do ator em agosto de 2020, aos 43 anos, vítima de doença prolongada, o realizador Ryan Coogler disse que a história original era sobre a paternidadade, do ponto de vista de T'Challa/Black Panther.

Algo que é aflorado na cena de pós-créditos de "Black Panther: Wakanda Para Sempre", que apresenta Toussaint, o filho de T'Challa com Nakia (Lupita Nyong'o).

O "desafio" do argumento original, nas palavras do realizador numa recente entrevista ao jornal The New York Times, seria explorar o rei de Wakanda, vítima do "Blip" que varreu metade da humanidade entre os filmes "Vingadores: Guerra do Infinito" (2018) e "Endgame" (2020), e as consequências da ausência forçada de cinco anos da vida do seu filho.

"Seria a história de pai e filho da perspetiva de um pai, porque o primeiro filme tinha sido uma história de pai e filho da perspetiva dos filhos", revelou o realizador.

Os espectadores teriam conhecido Toussaint muito mais cedo e uma sequência de animação com Nakia preencheria as lacunas da história.

"Ele nunca o conheceu, e Nakia casou-se outra vez com um tipo haitiano. Depois, passávamos para a realidade e é a noite em que todos voltam do 'Blip'. Vê-se o T'Challa a conhecer o miúdo pela primeira vez", recorda Coogler.

A história também seria através dos olhos do filho e com outro salto temporal de três anos, já com T'Challa a dividir os deveres parentais com Nakia.

"Tínhamos algumas cenas malucas prepararas para o Chad. O nosso título de código para o filme era 'Férias de verão' e o filme seria sobre um verão que o miúdo passa com o seu pai. Pelo seu oitavo aniversário, fazem um ritual em que vão para as selvas de Wakanda e têm de viver do que esta proporcionava. Mas algo acontece e o T'Challa tem de salvar o mundo com o filho agarrado a si. O filme era esse", esclareceu.

O argumento original de "Wakanda Para Sempre" também envolvia Namor (Tenoch Huerta Mejjia) como principal antagonista, mas o segundo teria sido Allegra de Fontaine (Julia Louis-Dreyfuss), num conflito em três direções entre Wakanda, os EUA e Talokan, "mas principalmente do ponto de vista da criança".