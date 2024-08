"Isto Acaba Aqui" chega esta quinta-feira, dia 8 de agosto, às salas de cinema em Portugal. O filme de Justin Baldoni conta com Blake Lively no papel principal e é baseado no livro de Colleen Hoover.

O drama chamou rapidamente a atenção dos fãs de Taylor Swift. "My Tears Ricochet", tema da cantora norte-americana, faz parte da banda sonora e, em entrevista The Hollywood Reporter, a protagonista do filme comentou a escolha da canção.

"Todas as músicas dela são ótimas, poderíamos ter usado qualquer uma das canções", frisou Blake Lively na antestreia mundial de "Isto Acaba Aqui". "Podíamos ter usado uma gravação de voz e seria a melhor música que já esteve num filme", acrescentou a atriz.

O primeiro romance de Colleen Hoover adaptado para o cinema, conta a história de Lily Bloom, uma mulher que supera uma infância traumática para embarcar numa nova vida em Boston e perseguir o sonho de abrir o seu próprio negócio.

"Um encontro casual com o charmoso neurocirurgião Ryle Kincaid, desperta uma ligação intensa, mas à medida que os dois se apaixonam profundamente, Lily começa a ver partes de Ryle que a lembram do relacionamento dos seus pais. Quando o primeiro amor de Lily, Atlas Corrigan, reaparece na sua vida, o seu relacionamento com Ryle é abalado e Lily percebe que precisa aprender a confiar na sua própria força para fazer uma escolha impossível para o futuro", resume a sinopse.