O envolvimento direto da Ryan e a relação com a Disney são a mais recente novidade no confronto jurídico que opõe a atriz norte-americana Blake Lively e o seu co-protagonista e realizador de "Isto Acaba Aqui", Justin Baldoni.

Em causa está a criação de uma personagem em "Deadpool & Wolverine", um dos grandes sucessos comerciais de 2024.

Numa carta com data de 7 de janeiro, a equipa de advogados de Justin Baldoni pede a Kevin Feige e Bob Iger, respetivamente os líderes da Marvel e da Disney, que preservem e entreguem “todo e qualquer documento relacionado com o desenvolvimento do personagem ‘Nicepool’”, além de “comunicações relacionadas com o desenvolvimento, escrita e rodagem de histórias e cenas de 'Nicepool'”.

Justin Baldoni acusa Ryan Reynolds, marido de Blake Lively, de ter criado a personagem num “tentativa deliberada de gozar, assediar, ridicularizar, intimidar ou coagir Baldoni”.

Nicepool em "Deadpool & Wolverine"

A poucos dias do Natal, Blake Lively registou uma queixa legal por assédio sexual e uma campanha de difamação contra Justin Baldoni e o produtor Jamey Heath.

Por sua vez, o advogado de Justin Baldoni prometeu que a atriz também seria alvo de um processo, mas entrou primeiro com uma queixa de 250 milhões de dólares contra o jornal New York Times por difamação devido a um artigo sobre a alegada campanha para 'manchar' reputação de Lively depois de esta avançar para a justiça.

Extremamente simpático e com cabelo comprido, Nicepool é o oposto do sarcástico Deadpool. A certa altura, elogia Ladypool (papel de Blake Lively) por ter voltado à boa forma após a gravidez: uma das acusações da atriz é que Justin Baldoni a embaraçou durante a rodagem de "Isto Acaba Aqui", que decorreu logo a seguir a ter sido mãe pela quarta vez.

Nicepool ainda acrescentou que podia fazer esse tipo de comentários: "Está tudo bem, identifico-me como feminista”.

A personagem também pede um coordenador de intimidade numa cena: Lively também alega que Justin Baldoni quis fazer novas cenas de "conteúdo sexual gratuito improvisado e/ou cenas envolvendo nudez".

Numa entrevista, o advogado do ator e realizador de "Isto Acaba Aqui” já tinha antecipado que tencionava envolver Ryan Reynolds no confronto jurídico, dizendo que bastava olhar para Nicepool, cabelo incluído, para saber a origem da inspiração para a aparência e os diálogos.