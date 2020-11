A pistola Walther PP, usada pelo recentemente falecido ator Sean Connery no primeiro filme de James Bond, será leiloada no próximo mês em Los Angeles. Estima-se que o seu valor seja entre 150 mil a 200 mil dólares [126,7 a 168,9 mil euros].

O ator escocês, que morreu no mês passado aos 90 anos em sua casa nas Bahamas, utilizou a arma no filme "Dr. No", ou "Agente Secreto 007", de 1962.

"A silhueta do 007 segurando esta pistola tornar-se-ia a imagem mais icónica da saga James Bond e uma das referências da cultura pop mais reconhecidas de todos os tempos", explicou Martin Nolan, CEO da Julien's Auctions.

Em "Dr. No", Bond recebe ordens dos seus chefes do Serviço Secreto Britânico para trocar a sua velha pistola Beretta por uma Walther.

"A CIA americana confia nelas cegamente", informou Bond. Cerca de 25 filmes depois, diferentes versões do modelo Walther continuam a ser a arma de fogo do 007.

Será um dos mais de 500 itens do leilão "Icons & Idols TRILOGY: Hollywood" que decorrerá online em Beverly Hills em 3 de dezembro.

Outros destaques serão um capacete de piloto usado por Tom Cruise em "Top Gun" (1986) e o blusão e couro de Arnold Schwarzenegger em "Exterminador Implacável 2" (1991).

A próxima estreia de Bond, que deve ser o último filme do atual 007, Daniel Craig, foi adiado para abril de 2021 devido à pandemia de COVID-19.