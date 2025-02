Foi uma notícia que agitou o mundo do cinema de alto a baixo na quinta-feira: a Amazon MGM Studios vai assumir o controlo criativo da saga James Bond, num acordo histórico com os produtores de longa data Michael Wilson e Barbara Broccoli.

Isto marca uma grande mudança na gestão de uma das propriedades mais valiosas do cinema.

Sem a divulgação dos valores envolvidos (fontes falam à publicação Deadline em 'cerca de mil milhões de dólares', 960 milhões de euros, com 'partilha económica' nos filmes que se seguem), o novo acordo dá à Amazon MGM Studio um controlo que tem sido guardado de perto pela família Broccoli, que tomava todas as decisões principais, da escolha dos atores ao marketing, desde que Albert “Cubby” Broccoli e Harry Saltzman trouxeram pela primeira vez a personagem do autor Ian Fleming aos cinemas com "007 - Agente Secreto" em 1962, protagonizado por Sean Connery.

Michael Wilson e Barbara Broccoli foram firmes na defesa da personagem e da marca James Bond, resistindo a 'spin-offs', como prequelas justificativas, e licenciamentos que consideraram que poderiam manchar a saga: era uma das últimas grandes propriedades intelectuais não controladas por uma grande corporação.

Agora, com a Amazon no comando, o público pode não ter que esperar tanto tempo pelo próximo capítulo... ou pelos 'spin-offs'.

Eis cinco coisas para saber sobre o homem com licença para matar no cinema.

Nasceu nos livros

Ian Fleming com Sean Connery na rodagem do primeiro filme

James Bond começou a vida no papel, o seu nome tirado da capa de um livro jamaicano sobre a observação de pássaros porque o autor Ian Fleming queria algo o mais mundano possível.

Fleming foi capaz de aproveitar algumas ricas experiências da vida real, tendo servido na inteligência naval durante a Segunda Guerra Mundial.

Uma das principais missões do Comandante Fleming foi a Operação Goldeneye, destinada a sabotar os laços entre a Espanha e a Alemanha – que mais tarde lhe deu o nome para a sua casa na Jamaica e inspirou o filme de 1995.

O seu primeiro romance, "Casino Royale", foi lançado em 1953 e um grande sucesso: as aventuras de um agente secreto grandioso a dar ao público britânico uma breve escapismo da dura realidade dos racionamentos e das dificuldades do pós-guerra.

Escreveu mais 13 romances de Bond e a história infantil "Chitty Chitty Bang Bang" para o seu filho, que também chegou ao grande ecrã e foi um musical de sucesso em 1968.

Ian Fleming morreu em 1964, aos 56 anos, apenas dois anos após o lançamento do primeiro filme da saga, "007 - Agente Secreto", protagonizado por Sean Connery.

Muito dinheiro

Os números variam, mas Bond é claramente uma das sagas de cinema de maior sucesso de todos os tempos, tendo gerado 25 filmes oficiais e publicidade indireta ['product placement'] suficiente para fazer corar o brilhante editor de uma revista.

O 'site' de dados da indústria The Numbers coloca Bond em terceiro lugar nas bilheteiras mundiais, atrás apenas do Universo Cinematográfico Marvel e de "Star Wars".

Embora sagas como "King Kong" e "Godzilla" já existam há mais tempo, Bond é mais regular, raramente passando mais de dois ou três anos entre os filmes.

O maior espaço de tempo foi entre o último lançamento de Timothy Dalton, "007 - Licença para Matar", em 1989, e "007 - GoldenEye", com Pierce Brosnan, em 1995.

Confirmando o imenso valor da saga, eles foram importantes para a Amazon decidir comprar a MGM por uns incríveis 8,45 mil milhões de dólares em 2021.

Agente internacional

São 25 filmes oficiais entre 1962 e 2021, que incluíram os ingleses Daniel Craig e Roger Moore, o escocês Sean Connery, o australiano George Lazenby, o galês Timothy Dalton e o irlandês Pierce Brosnan.

Nos romances, Bond é filho de pai escocês e mãe suíça – ambos morreram num acidente de escalada quando era criança.

Nomes de código

Ben Whishaw como Q

O código “007” tem um significado específico.

A designação “00” significa a licença do agente para matar, enquanto o “7” é a sua identificação dentro da unidade de elite do MI6, o serviço secreto exterior britânico.

O M que designa o chefe de Bond vem do "Departamento de Missões".

Q, que fornece a Bond todas as gerigonças giras, recebe o apelido de "quartermaster" [Quartel-mestre] - um termo militar que se refere à pessoa responsável pela admnistração financeira e do abastecimento.

Os vilões têm seus próprios códigos.

"SPECTRE", a organização que causa tantos problemas a Bond, é a abreviação de "Special Executive for Counter-intelligence, Terrorism, Revenge and Extortion" ["Executivo Especial para Contra-Inteligência, Terrorismo, Vingança e Extorsão"].

Um fã famoso

Uma grande personalidade que deu um impulso inicial a Bond foi o presidente norte-americano John F. Kennedy, que citou "From Russia With Love" no seu top 10 de livros.

Alegadamente, a sua adaptação ao cinema, "007 - Ordem para Matar" foi também o último filme que viu antes de partir para Dallas em novembro de 1963, onde seria assassinado.