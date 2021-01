O realizador Bong Joon-ho, que fez história nos Óscares com as vitórias de "Parasitas", vai presidir ao júri da 78.ª edição do Festival de Cinema de Veneza, anunciou hoje (15) a organização daquela que é o evento do género mais antigo do mundo.

O evento está previsto para decorrer entre 1 e 11 de setembro.

"A primeira e boa notícia sobre o 78º Festival de Cinema de Veneza é que Bong Joon-ho concordou entusiasticamente em presidir ao júri. Hoje, este grande diretor coreano é uma das vozes mais autênticas e originais do cinema mundial. Estamos imensamente gratos por ter aceite colocar a sua paixão de cinéfilo atento, curioso e sem preconceitos ao serviço de nosso festival. É um prazer e uma honra poder partilhar a alegria deste momento com os inúmeros admiradores, em todo o mundo, dos seus extraordinários filmes. A decisão de confiar o Júri a um cineasta coreano, pela primeira vez na história do festival, é também a confirmação de que o evento veneziano abrange o cinema de todo o mundo e que os cineastas de todos os países sabem que podem considerar Veneza a sua segunda casa", proclamou o diretor do festival Alberto Barbera em comunicado.

Por sua vez, o realizador ainda de filmes como "Memories of Murder", "The Host - A Criatura", "Mother - Uma Força Única", "Expresso do Amanhã" e "Okja", declarou que "o Festival Internacional de Cinema de Veneza carrega consigo uma longa e variada história, e estou honrado por estar envolvido na sua bela tradição cinematográfica. Como presidente do júri - e, mais importante, como cinéfilo eterno - estou pronto para admirar e aplaudir todos os grandes filmes selecionados pelo festival. Estou cheio de genuína esperança e entusiasmo".

Para mais tarde ficam os pormenores práticos do festival. Normalmente, Veneza recebe por altura do festival dois mil jornalistas e críticos, o que foi reduzido na última edição por causa da pandemia. As sessões foram agendadas para um público limitado de críticos e com poucos convidados estrangeiros.

O leão de Ouro foi para "Nomadland" e o filme português "Listen", de Ana Rocha de Sousa, venceu dois prémios: o Leão do Futuro, para uma primeira obra, e o prémio especial do júri da competição "Horizontes".

O filme conquistou ainda quatro "prémios colaterais": "Sorriso Diverso", para melhor filme estrangeiro, "Prémio Bisato d'Oro", da crítica independente, Prémio Fundação Casa Wabi – Mantarraya e Prémio Especial da associação de imprensa estrangeira em Hollywood.