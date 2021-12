A 7.ª edição do Books & Movies - Festival Literário e de Cinema de Alcobaça, que decorreu durante o mês de novembro, atraiu cerca de 13 mil espectadores, de acordo com o balanço divulgado pela Câmara.

As 105 atividades realizadas ao longo desta edição resultaram, segundo a autarquia, numa duplicação do público relativamente a 2019, ano em que o festival contou com 121 iniciativas que atrairão cerca de cinco mil espetadores.

O festival foi este ano adaptado aos condicionalismos da pandemia de covid-19, tendo as atividades sido estendidas às escolas e aos principais espaços de cultura do concelho.

Nesta edição, o festival homenageou a atriz Isabel Ruth e contou com as participações de Fátima Lopes, Raul Minh’Alma, Fernando Ribeiro, José Luís Peixoto, António Mota, Moonspell, Filho da Mãe e Cláudia Guerreiro, numa programação que incluiu ainda os espetáculos de dança “Margem” e o “Primo Basílio”, a ópera de Marionetas “O Retábulo do Mestre Pedro”, entre muitos outros.