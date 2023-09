Os novos filmes de Bradley Cooper, David Fincher, Zack Snyder, Wes Anderson e Todd Haynes destacam-se nas novidades de cinema de dramas, comédias, animações e comédias românticas divulgadas esta semana pela Netflix até ao fim do ano.

A lista inclui ainda a muito aguardada sequela de "A Fuga das Galinhas", a celebrada animação por volumes da Aardman que permanece o maior sucesso do género de sempre nas bilheteiras.

A temporada começa com "O Conde", o novo filme de Pablo Larraín, a 15 de setembro, com "The Wonderful Story of Henry Sugar", o segundo filme de 2023 de Wes Anderson depois de "Asteroid City", formalmente uma curta-metragem de 39 minutos, a ser lançada já a 27 de setembro.

Incontornável também é o novo filme de David Fincher, um anunciado regresso ao género que catapultou a sua carreira , como "Seven" e "Clube de Combate": 10 de novembro será a data para ver "O Assassino", protagonizado por Michael Fassbender.

A pensar na altura em que está a todo o gás a temporada dos prémios nos EUA que culminará nos Óscares, os maiores trunfos estão agendados para dezembro e a maior aposta da plataforma é "Maestro", que será lançada a 20 de dezembro, após uma passagem pelos cinemas que ainda não se sabe se inclui Portugal: trata-se do novo filme realizado por Bradley Cooper, que também surge frente às câmaras como o lendário Leonard Bernstein, acompanhado de Carey Mulligan.

Outros títulos com ambições da temporada são "May December", que chega a 1 de dezembro, o regresso de Todd Haynes para dirigir Natalie Portman e Julianne Moore, ambas vencedoras dos Óscares; e "Chicken Run: Dawn of the Nugget", a sequela de "A Fuga das Galinhas" (2000), agendada para 15 de dezembro.

Em lançamentos mais "ligeiros", mas claramente com a grande ambição de bater recordes de audiências, a Netflix colocou a 22 de dezembro "Rebel Moon - Parte Um: A Menina do Fogo", uma super produção épica da ação e ficção científica de Zack Snyder com Sofia Boutella, Djimon Hounsou, Ed Skrein, Michiel Huisman, Ray Fisher e Charlie Hunnam no elenco principal.

Ainda em dezembro, no dia 8, Julia Roberts, Mahershala Ali e Ethan Hawke deverão ser suficientes para chamar a atenção para o 'thriller' "Leave the World Behind".

Antes, a 22 de setembro, chega "Spy Kids: Armageddon", com Robert Rodriguez a regressar para mais um capítulo da saga familiar de espionagem, com Gina Rodriguez e Zachary Levi a destacarem-se no novo elenco.

A 6 de outubro será a ver de "Reptile", um drama que junta Benicio Del Toro e Justin Timberlake; a 27 de outubro chega "Pain Hustlers", um 'thriller' com Emily Blunt e Chris Evans.

Para novembro e logo no dia um chega o francês "Voleuses", um "filme de assaltos" realizado por Mélanie Laurent, que também aparece à frente das câmaras ao lado de Adèle Exharchopoulos; "Nyad", um drama que junta Annette Bening e Jodie Foster chega a 3 e novembro.

Novembro também será um mês importante para os documentários, com a chegada no dia 3 de "Sly", que promete ser uma reflexão intimista sobre a carreira de 50 anos de Sylvester Stallone; "Stamped from the Beginning", do vencedor dos Óscares Roger Ross Williams, está agendado para dia 15.

Duas das grandes estrelas que representam grandes audiências para a Netflix nas comédias também se destacam em novembro: "Leo" junta Adam Sandler com Bill Burr e chega dia 21; "Family Swith" coloca Jennifer Garner a trocar de corpo com Ed Helms e é para ver a partir do dia 30.